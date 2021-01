Bologna-Milan, le quote Snai: rossoneri favoriti | Serie A News

Bologna-Milan, ecco le quote Snai

Quest’oggi, alle ore 15, andrà in scena Bologna-Milan, gara valida per ventesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Mihajlovic viene dalla sconfitta contro la Juventus, mentre quella di Pioli da quella contro l’Atalanta (in campionato). Due squadre dunque che hanno voglia di riscattarsi.

Andando ad analizzare le quote SNAI. ll Milan ha ovviamente i favori del pronostico e la sua vittoria è quotata a 1,92. Il pareggio vale 3,72, mentre la vittoria del Bologna è leggermente superiore: 3,80. Interessanti anche le statistiche relative ai gol (gol: 1,57, no gol: 2,25) e agli over (over 2,5: 1,65, under 2,5: 2,10). Insomma i bookmakers si aspettano una partita aperta, con i rossoneri però favoriti.