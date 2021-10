Bologna-Milan 2-4, i numeri della partita del Dall’Ara | Serie A News

Numeri e statistiche di Bologna-Milan 2-4, partita della 9^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto accaduto nel match del Dall'Ara

(fonte: acmilan.com) - Sei gol, due espulsioni, tanti colpi di scena: la serata di Bologna che proietta il Milan in testa alla classifica almeno per una notte è stata indubbiamente ricca di avvenimenti. Tante anche le statistiche e le curiosità prodotte dal 4-2 colto dai rossoneri allo Stadio Dall'Ara. Scopriamole.

1 - Il Milan ha vinto otto delle prime nove gare in una stagione di Serie A per la seconda volta nella sua storia: in precedenza, i rossoneri ci erano riusciti solamente nel 1954/55.

2 - Il Milan ha eguagliato il suo record di successi in trasferta in un singolo anno solare in Serie A: 14, come nel 1964.