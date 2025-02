Bologna-Milan 1-1: pareggio di Castro, ma quanti dubbi sulla regolarità

Il quale, di fatto, 'aggiusta' con il braccio largo la sfera per il tap-in vincente sotto misura di Santiago Castro, rimasto completamente solo. Per l'arbitro Maurizio Mariani della Sezione A.I.A. di Aprilia (LT) e per il V.A.R. tutto regolare e match di nuovo in parità. Tanti, tantissimi dubbi sulla decisione presa dagli ufficiali di gara. Bologna-Milan 1-1. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Bologna-Milan >>>