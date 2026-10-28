Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Bologna guidato da Raffaele Palladino si presentava all'appuntamento reduce da due successi esterni di fila
Samuel Mbangula, giocatore rossoblu, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Bologna, partita della 9^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Bologna, le parole di Mbangula
"E' una delle sere più belle della mia vita. Prima tripletta della mia carriera, spero non sia l'ultima. E' stata una vittoria bellissima. Palladino? C'è grande fiducia del mister, tutti sono forti e possono giocare. Siamo uniti, quella di oggi è una vittoria di squadra".
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