Biasin: “Milan da Scudetto? Tifosi rossoneri non fatevi illudere”

Milan da Scudetto? Ecco cosa ne pensa Fabrizio Biasin

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto in un editoriale per Tuttomercaroweb.com, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin ha commentato così la possibilità che il Milan possa competere per lo scudetto: “Il Milan è da scudetto? Se lo chiedono in molti. Il consiglio inutile e spassionato ai tifosi del Milan è: non fatevi fottere, chi vi dice “siete da scudetto” non vede l’ora di dirvi “vi siete illusi” al primo mezzo inciampo. Funziona sempre così”.

