Benevento-Milan, Kjaer: “Nessuno più forte di noi. Cambio? Ha deciso Pioli”

Benevento-Milan, le dichiarazioni di Kjaer nel post-partita

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Benevento-Milan. La gara, disputatasi allo stadio ‘Vigorito‘, era valida per la 15^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Kjaer.

“Devo fare il massimo per aiutare la squadra, ma abbiamo avuto anche fortuna sul rigore. Stiamo bene in campo nonostante il rosso e la gara molto dura. Abbiamo mostrato il nostro spirito e la voglia di vincere. Siamo in un buon momento. Dobbiamo sempre pensare in grande. La nostra forza è che sappiamo che ci sono tante cose da fare per migliorare. Ora dobbiamo guardare gli errori e lavorare dove dobbiamo migliorare. Non c’è nessuno più forte di noi, abbiamo qualità. Juventus? Io credo che nessuno sia più forte di noi, poi ogni partita è differente e può esserci la giornata sbagliata. Io credo che possiamo vincere ogni partita. Il mio cambio? Ha deciso il mister”.

