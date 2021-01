Pagelle Benevento-Milan: gol-spettacolo Leao, Kessiè è un carrarmato

PAGELLE BENEVENTO-MILAN – Vittoria di carattere e cinismo per il Milan a Benevento che mantiene intatto il primato solitario della classifica in attesa del big match dell’Epifania con la Juventus. Alla truppa di Stefano Pioli è sufficiente un rigore di Kessiè nella prima frazione e una gemma di Leao nella ripresa. In mezzo tante occasioni per i padroni di casa, soprattutto dopo l’espulsione al trentaseiesimo di Tonali, un rigore fallito da Caprari e due pali colti da Calhanoglu e Kessiè.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA