Benevento-Milan, arbitra Pasqua: i precedenti con le squadre | Serie A News

Benevento-Milan, i precedenti di Pasqua con giallorossi e rossoneri

BENEVENTO-MILAN ULTIME NEWS – Come noto sarà Fabrizio Pasqua, classe 1982, della sezione A.I.A. di Tivoli (RM), a dirigere Benevento-Milan. La gara è in programma domani, alle ore 18:00, allo stadio ‘Vigorito‘ ed è valida per la 15^ giornata della Serie A 2020-2021.

In carriera, finora, Pasqua ha arbitrato il Benevento in 10 occasioni: il suo ‘score‘ con i sanniti recita 2 vittorie, un pareggio e ben 7 sconfitte. L’ultimo incrocio di Pasqua con la squadra giallorossa risale al 28 novembre 2020, sempre al ‘Vigorito’, ed è un precedente fortunato. Si tratta di Benevento-Juventus 1-1: rete di Álvaro Morata per i bianconeri, gol di Gaetano Letizia per i padroni di casa.

Sono 8, invece, gli incroci di Pasqua con il Milan: il suo’ score‘ con i rossoneri recita 6 vittorie, un pareggio ed una sconfitta. L’ultima volta che il fischietto originario di Nocera Inferiore (SA) ha arbitrato il Diavolo risale al 29 luglio 2020, al ‘Luigi Ferraris‘, in occasione di Sampdoria-Milan 1-4: doppietta di Zlatan Ibrahimović, gol di Hakan Çalhanoğlu e Rafael Leão per il Milan, rete della bandiera di Kristoffer Askildsen per i doriani. Dall’Inghilterra: vice Ibra, è duello con il PSG. Vai alla news >>>