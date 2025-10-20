'Bel passo in avanti per il Milan'. Così Bergomi sulla vittoria dei rossoneri

Pianeta Milan
Milan, parla Bergomi: “Certe assenze sono più pesanti di altre. Bel passo in avanti”

Nel post-partita di Sky Sport, Beppe Bergomi ha analizzato la partita Milan-Fiorentina lodando la prestazione dei rossoneri, nonostante le assenze e una panchina veramente corta. Queste sono state le sue parole
Come di consuetudine, al termine della partita che chiude la domenica di Serie A è andato in onda 'Sky Calcio Club' condotto da Caressa e arricchito da tanti ospiti.

Durante la trasmissione, è intervenuto l'ex giocatore interista Beppe Bergomi per commentare la partita Milan-Fiorentina, esaltando la prestazione dei rossoneri, usciti vincitori nonostante le numerose assenze e la panchina corta. Ecco quanto affermato ai microfoni di Sky Sport.

Sulla prestazione del Milan: "Sono vittorie pesanti, mantiene l’energia positiva. Il Milan sta bene. Un passo falso oggi poteva, non dico ridimensionare perché le assenze sono pesanti e certe assenze sono più pesanti di altre. Non aveva molti cambi. Questa vittoria per il Milan è un bel passo in avanti, gli mantiene il trend positivo. A Torino il Milan è un’altra partita che meritava di vincere. Oggi vince in rimonta con Leao, che le cose migliori le fa sempre partendo da quella parte”.

