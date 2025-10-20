'Bel passo in avanti per il Milan'. Così Bergomi sulla vittoria dei rossoneri

Sulla prestazione del Milan: "Sono vittorie pesanti, mantiene l’energia positiva. Il Milan sta bene. Un passo falso oggi poteva, non dico ridimensionare perché le assenze sono pesanti e certe assenze sono più pesanti di altre. Non aveva molti cambi. Questa vittoria per il Milan è un bel passo in avanti, gli mantiene il trend positivo. A Torino il Milan è un’altra partita che meritava di vincere. Oggi vince in rimonta con Leao, che le cose migliori le fa sempre partendo da quella parte”.