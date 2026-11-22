Spazio alle dichiarazioni pre-partita a San Siro: il Milan di Rúben Amorim è reduce dal successo, sofferto (2-1), in casa del Genoa nell'ultimo turno di Serie A
Milan-Frosinone: l'arrivo dei rossoneri a San Siro tra l'entusiasmo dei tifosi | Video PianetaMilan
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul momento
«Indipendentemente dal momento cerco sempre di farmi trovare pronto, poi quando vengo chiamato in causa cerco di dare sempre il massimo e il mio contributo. Come me i miei compagni, siamo sul pezzo, dobbiamo continuare su questa strada».
Sulle parole di Baldini
«Come detto sto bene, con la nazionale ho giocato tanto, due partite. Ringrazio il mister per le parole, ma dietro a lui c’è uno staff meraviglioso che ci fa divertire».
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