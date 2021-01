Barak: “Scudetto? Lotta tra Milan e Inter, ma nerazzurri favoriti”

Il centrocampista dell’Hellas Verona Antonin Barak ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di Sky Sport: ecco le sue parole: “Lo scudetto secondo me è tra Milan e Inter e vedo i nerazzurri favoriti, per la rosa profonda”. Una lotta che certamente da qui al termine del campionato coinvolgerà non solo le due squadre milanesi, ma anche la Juventus e magari Roma, Napoli e Atalanta. Insomma, sarà bagarre fino alla fine, di questo ne siamo certi.

BOLOGNA-MILAN, DANIEL MALDINI TITOLARE? ECCO LE ULTIME>>>