Bologna-Milan, Daniel Maldini scala posizioni: titolarità possibile / News

Bologna-Milan, Daniel Maldini in rampa di lancio

Come accade ormai da inizio stagione, il Milan si trova con gli uomini contati in diverse zone del campo. A bilanciare i probabili recuperi di Ismael Bennacer, Mario Mandzukic e Sandro Tonali, ci hanno pensato gli infortuni di Simon Kjaer e Brahim Diaz. Quest’ultimo, in particolare, va ad aggiungersi alla positività di Hakan Calhanoglu, lascia così la trequarti in emergenza in vista del match contro il Bologna. Secondo quanto riferisce la ‘Repubblica’, Stefano Pioli sta pensando a diverse opzioni in quella zona del campo. Tra questi c’è anche Daniel Maldini, che potrebbe partire dal primo minuto. Difficile rivedere lì Soualiho Meite che, contro l’Atalanta, non ha mai trovato la giusta posizione. In difesa con Kjaer fuori spazio ad una conferma. VAI ALLA NOTIZIA >>>