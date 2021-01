Bologna-Milan, out Kjaer: subito titolare Tomori | Serie A News

Per Bologna-Milan sarà assente Kjaer: spazio a Tomori dal 1′

Sabato pomeriggio, alle ore 15:00, si disputerà Bologna-Milan allo stadio ‘Dall’Ara‘. Fikayo Tomori, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, dovrebbe debuttare da titolare con la maglia rossonera. Il difensore centrale canadese, naturalizzato inglese, ha ben esordito con il Diavolo, a gara in corso, nel derby di Coppa Italia.

Per l’occasione, Tomori è entrato al posto di Simon Kjaer, costretto ad uscire al 20′ della stracittadina per un infortunio muscolare. Gli esami strumentali effettuati ieri dal calciatore danese hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Kjaer, quindi, starà nuovamente fuori causa per un po’ e toccherà a Tomori affiancare capitan Alessio Romagnoli nel cuore della difesa rossonera.

Già nel derby, per la 'rosea', Tomori ha messo in mostra le sue qualità: personalità, aggressività e velocità. Caratteristiche hanno convinto il Milan ad intavolare la trattativa con il Chelsea per portarlo in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dovrà imparare presto, Tomori, i dettami tattici di Stefano Pioli perché Kjaer, oltre Bologna-Milan, rischia di saltare anche la sfida contro il Crotone di domenica prossima a 'San Siro'.