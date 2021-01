GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 28 gennaio 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 28 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre ancora il ‘match del secolo‘. Spazio, infatti, nuovamente alla lite tra Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku di martedì sera, in occasione del derby di Coppa Italia. Polemiche sulla presenza di Ibra a Sanremo, mentre la Procura aprirà un’inchiesta sulla situazione.

Nel riquadro verticale, si parla di Coppa Italia. Doppia semifinale da brivido quella che si preannuncia tra Inter e Juventus. Il Napoli, oggi impegnato contro lo Spezia, cercherà, invece, il pass per sfidare l’Atalanta. La ‘Dea‘, ieri, ha battuto 3-2 la Lazio pur giocando in dieci.

In basso, si parla della tensione tra Edin Džeko e la Roma mentre, Luís Suárez, con l’Atlético Madrid, sembra rinato. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>