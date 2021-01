Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, in prima pagina, apre ancora il ‘match del secolo‘. Spazio, infatti, nuovamente alla lite tra Zlatan Ibrahimović e Romelu Lukaku di martedì sera, in occasione del derby di Coppa Italia. Polemiche sulla presenza di Ibra a Sanremo, mentre la Procura aprirà un’inchiesta sulla situazione. Nel riquadro verticale, si parla di Coppa Italia. Doppia semifinale da brivido quella che si preannuncia tra Inter e Juventus. Il Napoli, oggi impegnato contro lo Spezia, cercherà, invece, il pass per sfidare l’Atalanta. La ‘Dea‘, ieri, ha battuto 3-2 la Lazio pur giocando in dieci. In basso, si parla della tensione tra Edin Džeko e la Roma mentre, Luís Suárez, con l’Atlético Madrid, sembra rinato.

