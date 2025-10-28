Pianeta Milan
ATALANTA-MILAN

Atalanta-Milan, Giaccherini: “Il pareggio premia i rossoneri, nel secondo tempo …”

Atalanta-Milan, Giaccherini: ' Il pareggio premia di più i rossoneri'
Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha commentato il pareggio del Milan contro l'Atalanta ottenuto nel match della 9^ giornata, disputato questa sera alla New Balance Arena: ecco le parole
Redazione PM

Pareggio importante per il Milan che esce con un punto dal match della 9^ giornata di Serie A  disputato alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta. Alla rete di Samuele Ricci nei primi minuti ha risposto Ademola Lookman prima della fine del primo tempo. Con questo risultato i rossoneri salgono a 18 punti in classifica a meno tre dal Napoli capolista.

Atalanta-Milan, l'analisi di Giaccherini

Emanuele Giaccherini, ex giocatore e opinionista di DAZN, ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan contro l'Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul pareggio:"Il risultato premia il Milan. È venuto fuori nel momento positivo dell'Atalanta, il pareggio da continuità ai risultati".

Infortunati:"Stringere i denti tanto, quando ti mancano Rabiot, Pulisic ed Estupinan. Oggi è mancata la forza nel primo tempi, non ha avuto forza di ripartire e innescare Leao negli ultimi 30 metri scelta sbagliata".

Sui cambi:"Sia tutta una serie di cose, l'Atalanta ha abbassato intensità. Su Leao penso che era primo tempo complicato. Ci sono state 23 situ che poteva essere determinante. Mi sento di criticare Leao perchè in 45 si è visto  pochissimo nella ripresa Leao avrebbe fatto di più".

