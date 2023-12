Atalanta-Milan, data e orario della conferenza di Pioli | PM NEWS

Stefano Pioli, come di consueto, parlerà alla vigilia in conferenza stampa. Ecco la data e gli orari in vista di Atalanta-Milan

Il Milan affronterà l'Atalanta sabato 9 dicembre, al Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d'inizio alle ore 18:00. Stefano Pioli, come di consueto, parlerà alla vigilia in conferenza stampa. Venerdì 8 dicembre a partire dalle ore 12:00 si terranno le domande e le risposte del tecnico rossonero in merito alla sfida. Potrete seguire il live testuale della conferenza di Pioli su Pianeta Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Arteta apre uno spiraglio per la cessione di Kiwior