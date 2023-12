Calciomercato Milan – Arteta apre uno spiraglio per la cessione di Kiwior

L'apertura di Arteta

Il tecnico spagnolo ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida con il Luton e ha rilasciato una piccola apertura di mercato: "Vogliamo migliorarci sempre e aggiungere qualità a ciò che abbiamo. Per questo non posso garantire che nessun giocatore dell'Arsenal parta a gennaio. Non posso dire verso quale club, se Newcastle o in qualunque altra squadra".