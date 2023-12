Calciomercato Milan – È fatta per Popovic: i dettagli dell’operazione

Come riferisce Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, il Milan ha trovato in queste ore un accordo per il suo arrivo a parametro zero in inverno, grazie al contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Ormai è una questione di dettagli, ma l'intesa è stata raggiunta. L'attaccante arriverà in Italia dopo il compimento dei diciotto anni (8 gennaio) per completare il consueto iter di visite mediche e firma sul contratto.