Milan in vendita? Il vero motivo per cui RedBird cerca investitori | PM News

Milan, RedBird cerca investitori: InvestCorp si propone? — Tali 'rumors' hanno anche riferito di un possibile rientro di Paolo Maldini a capo dell'area tecnica del Milan. Soltanto qualora, naturalmente, fosse andato in porto l'ingresso dei nuovi proprietari nel club. Poi, 'Il Sole 24 ore' ha fatto un po' di chiarezza, spiegando nel dettaglio - meglio - la situazione.

Cardinale, in un recente viaggio di lavoro in Bahrein con l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha incontrato alcuni investitori del Golfo Persico: indiscrezione, questa, lanciata inizialmente dal quotidiano 'Repubblica'. E tra questi investitori, ha evidenziato poi oggi il popolare quotidiano economico, anche quelli di InvestCorp.

Cessione Milan? Quello che ci risulta — Non per divenire proprietari, però. Secondo quanto risulta da verifiche compiute dalla nostra redazione, infatti, RedBird non ha la minima intenzione di vendere il Milan in questo momento. Al giorno d'oggi, non c'è nulla su un'eventuale cessione. Corrisponde al vero, però, che Cardinale sta cercando nuovi investitori, che possano immettere capitali nell'operazione Milan.

Il motivo? È presto detto. Quando RedBird ha acquistato il Milan da Elliott, nel 2022, lo ha rilevato per 1,2 miliardi di euro. La metà di questa cifra, circa 600 milioni di euro, l'ha reperita tramite un 'vendor loan', ovvero un prestito fatto dal venditore all'acquirente. In pratica, il fondo dei Singer ha prestato il 50% del capitale a quello di Cardinale per prendere il Milan.

Un prestito con un tasso di interesse molto basso (7%) e rimborsabile entro il 2025. Un'operazione agevolata, insomma, che trova facilmente riscontro, in ambiti finanziari, anche per la compravendita di tante altre aziende, beni o servizi. RedBird ha ovviamente iniziato a rimborsare questo 'vendor loan' a Elliott nel corso di questi mesi da proprietario del Milan. E, pertanto, la cifra iniziale del prestito si è già abbassata.

Obiettivo, rimborsare il 'vendor loan' — Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Cardinale, però (da ottimo imprenditore qual è), ha intenzione di liquidare il prima possibile il debito con Elliott, magari anche prima della data di scadenza. Ecco spiegato i motivi dei frequenti viaggi d'affari negli Stati Uniti d'America, in Europa, ma anche nel Medio Oriente. Un territorio con cui il Milan ha molti legami: basti pensare come sia appena stata inaugurata 'Casa Milan Dubai'.

Investitori sì, Investcorp no — Ultimo aggiornamento: è possibile, dunque, che il Milan di RedBird si apra a capitali mediorientali, ma - da quello che ci risulta - il fondo coinvolto non sarebbe quello di Investcorp, che per altro non ha voluto commentare ufficialmente i rumors su un possibile investimento nel Milan. La volontà di Cardinale, come detto, è quello di estinguere il 'vendor loan' con Elliott. Non per passare la mano a nuovi proprietari e né, tanto meno, per accogliere nuovi azionisti. Questo, ad oggi, è lo stato delle cose. LEGGI ANCHE: Tassotti: "Theo, Leao e Maldini, dico tutto". E sul mercato consiglia ... >>>

