Milan, RedBird cerca nuovi investitori: rispunta il fondo InvestCorp

Per 'Il Sole 24 Ore', tra i potenziali investitori interessati, anche InvestCorp, il fondo del Bahrein che - come si ricorderà - aveva già provato a comprare il Milan prima dell'avvento di RedBird e Cardinale e che si era ufficialmente interessato anche all'Inter negli ultimi mesi.

Da InvestCorp, al momento, arriverebbe un 'no comment' sul rinnovato interesse per il Milan. Ma, secondo diverse fonti, ci sarebbero già stati diversi colloqui, probabilmente a New York, tra esponenti di RedBird e manager di InvestCorp. Il quale, sul dossier, sarebbe attivo tramite il proprio ramo con quartier generale a Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

InvestCorp non sarebbe l'unico soggetto finanziario a mostrare interesse. Cardinale cerca investitori perché deve rimborsare il 'vendor loan', il prestito del venditore all'acquirente, ad Elliott (600 milioni di euro con interessi al 7% su un totale di 1,2 miliardi di euro per il passaggio di proprietà del Milan) entro il 2025. Ma ha iniziato a muoversi con largo anticipo per i fondi.

Il numero uno di RedBird, infatti, vorrebbe rimborsare la famiglia Singer prima del previsto. Senza contare che, secondo il quotidiano economico, qualcuno degli attuali quotisti di RedBird potrebbe voler uscire prima del tempo e monetizzare il suo investimento.

'Il Sole 24 Ore' ha sottolineato come fonti vicine al club rossonero facciano sapere che si tratta di una normale attività per un fondo di investimento come RedBird. E che Cardinale intrattiene quotidianamente contatti e discussioni con potenziali investitori, soprattutto nel Golfo Persico. A fine ottobre Cardinale e Furlani si recarono a Dubai, dove è stata aperta una nuova 'Casa Milan' e hanno poi fatto un giro negli altri Paesi dell'area: Abu Dhabi, Qatar, Bahrein. In questi giorni, hanno incontrato diversi investitori. Vedremo se InvestCorp o qualcun altro di questi entrerà nell'affare Milan. LEGGI ANCHE: L'indiscrezione: "Maldini torna al Milan". Ma con un altro proprietario >>>

