L’indiscrezione: “Maldini torna al Milan”. Ma con un altro proprietario …

Ha trovato molta eco, nel mondo del calcio, l'intervista rilasciata qualche giorno fa da Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, al quotidiano 'Repubblica'. Una dura invettiva, dove l'ex dirigente del club di Via Aldo Rossi ha sparato a zero sull'attuale proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale del fondo RedBird, nonché sui suoi ex colleghi nel management. Dal Presidente Paolo Scaroni all'amministratore delegato Giorgio Furlani, Maldini non ha risparmiato davvero nessuno. Eppure, c'è chi ipotizza un suo rientro in società! Ma andiamo con ordine.