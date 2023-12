Müller al Milan? Esperienza, assist e non solo: pro e contro dell’operazione

Il noto giornalista Christian Falk , cronista della 'BILD', molto vicino alle vicende che riguardano il Bayern Monaco , ha riferito come il Milan sia uno dei club interessati a Thomas Müller . L'attaccante tedesco, campione del mondo nel 2014, ha un contratto in scadenza nel 2024 con il club bavarese. Il suo primo intento potrebbe comunque essere quello di rinnovare. Qualora non dovesse farlo, il Milan potrebbe essere un'opzione . Ma un giocatore come Müller farebbe comodo ai rossoneri ? Andiamo a vedere lati positivi e negativi.

Müller al Milan, perchè si

Nel 4-2-3-1 Müller potrebbe giocare esterno destro nel tridente. Non solo: possibile anche un ruolo da prima punta atipica, per allungare le difese avversarie. Oppure come seconda punta/trequartista di appoggio, cosa che al momento prediligie. Stare vicino alla porta gli fa solo che bene, dato il suo senso innato del gol. Quindi anche in un 4-4-2 potrebbe fare benissimo. Insomma, una versatilità che manca in rosa. Inoltre ci sono altri fattori positivi da considerare: porterebbe un'esperienza internazionale importantissima in una squadra comunque giovane. Re degli assist in Germania: 4 in questa stagione, con soli 329 minuti. 8 la scorsa stagione e ben 21 nel 2021/22, altri 21 la stagione prima (dati transfermarkt.it). Potrebbe portare tantissimi gol alla futura prima punta del Milan. Müller poi è un personaggio positivo: uomo spogliatoio per eccelenza.