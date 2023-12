Maignan, il Bayern Monaco minaccia per il Milan. Ecco quanto costa

Il Milan , nelle prossime sessioni di calciomercato , dovrà lavorare molto in entrata. I rossoneri devono tappare alcuni buchi importanti in rosa, ma non solo. La dirigenza del Diavolo dovrà anche pensare a 'difendersi' dagli assalti delle top estere verso i big del Milan . Maignan è uno dei pilastri dei rossoneri e uno dei migliori nel suo ruolo. Naturale che possa attrarre le squadre più forti al mondo. Ecco le ultime.

Milan, attento a Maignan!

Come riportato da calciomercato.com, Mike Maignan era finito nel mirino del Chelsea la scorsa estate, salvo trovare la porta chiusa da parte del Milan. I rossoneri, nonostante il contratto, valuterebbero il portiere francese non meno di 100 milioni di euro. Nel frattempo però la dirigenza starebbe iniziando a parlare con gli agenti del francese per provare a trovare un nuovo accordo sul contratto. L'intenzione sarebbe quella di premiare Maignan con un adeguamento sostanzioso dell'attuale ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione. Il tutto poi sarebbe importante per allontanare il Bayern Monaco, che sarebbe la prima minaccia per il Milan sul versante Maignan.