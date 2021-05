Atalanta-Milan, bergamaschi non imbattibili in casa: si può vincere | News

Le ultime notizie sul Milan. Il prossimo match del Milan sarà in casa dell'Atalanta: i bergamaschi non sono impeccabili tra le mura amiche

Dopo aver sciupato il match point contro il Cagliari per la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan dovrà vedersela con l'Atalanta per le sorti del futuro europeo. Un dato che ha fatto parlare molto nelle ultime settimane è quello che riguarda il rendimento casalingo (quasi) disastroso dei rossoneri a fronte di un rendimento eccellente lontano da 'San Siro'. Proprio per questo motivo la squadra di Pioli deve continuare a credere nella qualificazione in Champions, seppur l'avversario di domenica non regalerà nulla. Sebbene la 'Dea' sia già aritmeticamente qualificata nella competizione europea più importante, c'è una statistica che può far sorridere il 'Diavolo'. I nerazzurri, infatti, nell'arco di questo campionato hanno ottenuto 39 punti casalinghi, arrivati dopo aver vinto 12 gare, pareggiate 3 e perse 3. Infatti l'Atalanta è sesto per rendimento interno, mentre il Milan, in questa speciale classifica, è settimo.Vice Ibra, piace Icardi: fissato il prezzo dell'argentino