Mercato Milan – Icardi vice Ibra: il Psg fissa il prezzo, ma c’è concorrenza

Le ultime sul mercato del Milan. Mauro Icardi può lasciare il Psg. I rossoneri ci pensano, ma occhio alla concorrenza italiana

Mercato Milan, le ultime su Icardi

Rischia di finire con una delusione grandissima la stagione di un Milan che, ad un certo punto della stagione, si pensava potesse lottare addirittura per lo scudetto. Dopo il girone d'andata finito da campione d'inverno, il Diavolo ha accusato una flessione preoccupante che lo ha risucchiato in piena lotta per un posto in Champions League. Un piazzamento che rischia seriamente di sfumare dopo il pareggio contro un Cagliari sicuro della salvezza dopo il pareggio tra Benevento e Crotone. Frederic Massara, nel pre-partita, ha accennato anche al mercato, che potrebbe sicuramente dipendere dal raggiungimento dell'obiettivo o meno.

Quel che è certo, a proposito di mercato, è che il Milan voglia acquistare un altro attaccante da affiancare a Zlatan Ibrahimovic. Il rinnovo dello svedese non può bastare; i tanti infortuni subiti in stagione hanno evidenziato l'urgenza di dover intervenire per offrire a Stefano Pioli un'alternativa di livello. Secondo le indiscrezioni fornite da 'Fichajes.net' uno dei normi forti in tal senso è quello di Mauro Icardi. L'ex Inter quest'anno ha interpretato un ruolo di comparsa con la maglia del Psg, posizione che non vuole mantenere anche in futuro. La rottura con il club francese sembra ormai prossima, per questo motivo la dirigenza sta facendo più di un pensierino nei confronti dell'argentino.

Come riporta il portale spagnolo, la valutazione di Icardi è di 35 milioni di euro. Una cifra di certo dispendiosa, ma che corrisponde al valore del giocatore. Pertanto il Milan potrebbe decidere anche di fare un piccolo sforzo in più per accontentare le richieste del Psg. Ma attenzione alla concorrenza tutta italiana per il classe 1993. Oltre al Milan, si registra l'interesse di Roma e Juventus. I giallorossi, dopo l'approdo di José Mourinho, hanno intenzione di allestire una squadra vincente. I bianconeri, invece, hanno bisogno di rinnovare un pacchetto offensivo che, Cristiano Ronaldo a parte, ha fatto enorme fatica. Intanto, dalla Spagna: "Offerta Milan per un calciatore del Barcellona"