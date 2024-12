Risultati Serie A – Atalanta-Milan 2-1: tabellino e marcatori | News

Atalanta-Milan 2-1, il tabellino

Perde il Milan di Paulo Fonseca, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (oggi squalificato, in panchina c'era il suo vice Tullio Gritti). Finisce 2-1 per la 'Dea' una partita, valida per la 15^ giornata della Serie A 2024-2025, che il Diavolo avrebbe dovuto vincere per rientrare in lotta per Scudetto e Champions League.