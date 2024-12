Ademola Lookman riporta in vantaggio l'Atalanta nel finale del match contro il Milan al 'Gewiss Stadium': colpo di testa sotto misura

Nuovo vantaggio dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini (oggi squalificato e sostituito in panchina dal suo vice, Tullio Gritti) contro il Milan di Paulo Fonseca in occasione della partita della 15^ giornata della Serie A 2024-2025 in svolgimento al 'Gewiss Stadium'.