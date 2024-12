Atalanta-Milan 1-1: pareggio di Morata per il Diavolo! | Serie A News

Pari immediato del Milan in casa dell'Atalanta: combinazione Theo Hernández-Rafael Leão, con assist sublime per il tap-in di Álvaro Morata

Pareggia quasi subito il Milan di Paulo Fonseca, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo, in occasione della partita della 15^ giornata della Serie A 2024-2025 contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini (squalificato e sostituito in panchina dal suo vice, Tullio Gritti). Va in rete Álvaro Morata.