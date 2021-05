Atalanta-Milan 0-2, Pioli: “Traguardo meritato. Mezzo torneo senza Ibra”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Atalanta-Milan 0-2: la partita ha visto il Diavolo vincere e tornare in Champions League

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha commentato Atalanta-Milan 0-2 : i tre punti del 'Gewiss Stadium' consentono al Diavolo di tornare in Champions League dopo sette anni. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola questa mattina, anche dal 'Corriere dello Sport'.

"Sono emozionato e felice - ha proseguito Pioli nel post-partita di Atalanta-Milan -. Il club ci ha fatto lavorare in modo spettacolare, i dirigenti ed i miei collaboratori. Sembro equilibrato e tranquillo, ma non è facile lavorare con me. I miei giocatori hanno dato tutto mentre i tifosi hanno dimostrato quanto vale il Milan e quanto sia bello indossare questa maglia".

Eroe di Atalanta-Milan è stato Franck Kessié , con la sua doppietta su calcio di rigore. Così Pioli: "Kessié è sotto i riflettori e merita solo i complimenti per la stagione che ha fatto. È tutto quello che abbiamo fatto insieme. La forza di non abbatterci nelle difficoltà. Sono molto orgoglioso della crescita mentale del gruppo".

Il Milan ha battuto l'Atalanta, fuori casa, anche senza Zlatan Ibrahimovic , che ha saltato praticamente metà stagione. Pioli ha aggiunto: "Abbiamo giocato con Zlatan solo 19 partite su 38 , togliendo il campione alle altre squadre per metà campionato volevo vedere cosa avrebbero fatto. Ringrazio il club, ora c'è soddisfazione e dobbiamo godercela. Ho anche pensato che se fossimo arrivati quindi sarebbe stata un'estate difficile. Ora ce la godiamo e poi ripartiremo. La società sarà pronta per fare le cose fatte bene".

Chiosa di Pioli al termine di Atalanta-Milan: "In casa ci è mancata la giocata individuale quando le squadre si chiudono, in questo dato siamo sotto la media. Mentre in trasferta forse abbiamo trovato qualche spazio in più. Quello che hanno fatto per noi i tifosi prima dell'Atalanta e le altre volte ci ha riempito di calore e passione: abbiamo dimostrato di crederci insieme a loro".