Atalanta-Milan 0-2: gol e highlights (38^ giornata Serie A) | Video

Gol e highlights di Atalanta-Milan 0-2: due calci di rigore di Franck Kessié spediscono in Diavolo in Champions League dopo otto stagioni

Il Milan di Stefano Pioli ce l'ha fatta! Il Diavolo passa a Bergamo, in casa dell' Atalanta , e centra nel miglior modo possibile la qualificazione alla Champions League 2021-2022 . I rossoneri torneranno a disputare la massima competizione europea dopo ben otto stagioni.

La partita del 'Gewiss Stadium' è decisa da un rigore per tempo di Franck Kessié. Entrambi arrivati nel finale delle due frazioni. Il primo per un intervento duro su Theo Hernández, il secondo per un fallo di mano di Robin Gosens. Con 79 punti totali, il Milan arriva anche secondo nel campionato di Serie A, davanti alla stessa 'Dea' ed alla Juventus.