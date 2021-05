Calciomercato Milan – Le ultime su Donnarumma, Calhanoglu e Brahim Díaz

Le ultime di calciomercato sul Milan: novità su Gigio Donnarumma, e non soltanto, all'indomani della conquista della Champions League

Daniele Triolo

'Sky Sport' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Soprattutto adesso che il campionato di Serie A è finito, e che i rossoneri hanno conquistato la qualificazione in Champions League, si potrà dare il via alle trattative. Su tutte, quelle per i rinnovi di contratto.

DONNARUMMA - È previsto un nuovo contatto tra i dirigenti del Milan e Mino Raiola, agente di Gigio Donnarumma. Questo contatto dovrebbe avvenire entro la metà di questa settimana. Si cercherà di capire se, ora che il Milan ha conquistato la Champions, ci siano maggiori chance di arrivare ad un accordo. Il club rossonero non vuole ritoccare la sua offerta (8 milioni i euro netti a stagione). Al momento, per 'Sky Sport', non ci sono segnali positivi sul rinnovo di Donnarumma, che appare complicatissimo. I rossoneri hanno comunque già bloccato Mike Maignan del Lille in caso di addio al numero 99.

CALHANOGLU - Ancora più complicato, per 'Sky Sport', è invece il rinnovo di Hakan Calhanoglu che ha ricevuto una super offerta dal Qatar (32 milioni di euro per tre anni dall'Al-Duhail). Il turco appare sempre più lontano dal Milan, ma ci sarà anche in questo caso a breve un nuovo contatto con il suo agente, Gordon Stipic, per capire se è cambiato qualcosa dopo la qualificazione in Champions League.

BRAHIM DÍAZ - Novità interessanti, infine, su Brahim Díaz. La volontà del Milan è di tenerlo e di provare a rinnovare il prestito di un altro, ma questa volta con diritto di riscatto. Il Real Madrid vorrebbe monetizzare e comunque prima vuole sapere l'opinione del nuovo allenatore su Brahim Díaz. Leggi la lettera di Gazidis, molto contento, indirizzata ai dipendenti rossoneri >>>