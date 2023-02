Atalanta-Lecce, Demiral ammonito: non ci sarà contro il Milan

Il Milan ha vinto tre partite di fila. Forse, il periodo buio all'inizio del 2023 è passato. I rossoneri, però, non possono rilassarsi, anzi. L'obiettivo è quello di raggiungere la zona Champions e di qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea. Fondamentale potrebbe essere lo scontro diretto della prossima settimana contro l'Atalanta. La Dea, in questo momento, sta giocando in casa contro il Lecce, ma ha già perso un giocatore fondamentale per la trasferta a San Siro.