Monza-Milan, Pioli e la difesa a tre: con Thiaw titolare si vince

Monza-Milan, con Thiaw si vince

Il Milan, si legge, dopo il passaggio alla difesa a tre unito con l’innesto nell’ingranaggio di Malick Thiaw ha vinto le ultime tre partite per 1-0. La squadra, poi, aveva già iniziato a boccheggiare dopo che Theo Hernandez non aveva colpevolmente chiuso la partita sciupando un contropiede a campo aperto. Errore gravissimo come quello di Charles De Ketelaere nel finale, riuscito nell’impresa di farsi murare da Pessina. Sembra davvero passata un’era geologica dai cinque gol incassati in casa dal Sassuolo, segno della bontà del lavoro fatto da Pioli a Milanello per incollare i cocci di una squadra che pareva ormai in rottura prolungata. In tal senso, ieri ha giocato un primo tempo da stropicciarsi gli occhi Messias come esterno a tutta fascia mentre Thiaw in mezzo alla linea dei centrali si è mosso con il piglio del veterano. Segui con noi il live del Milan Primavera contro il Cesena