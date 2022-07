Arbitri, svolta epocale in arrivo: faranno chiarezza in diretta nazionale

Secondo il Messaggero dalla prossima stagione è in arrivo una svolta epocale: gli arbitri parleranno delle loro scelte in diretta nazionale

Kenneth Malandrin

Da quando esiste il calcio inteso come lo si conosce oggi, le polemiche riguardanti gli arbitri sono sempre state inevitabili. L'introduzione dell'elemento tecnologico avrebbe dovuto quantomeno smorzare i tenori delle polemiche, ma all'alba della stagione 2022/23 si può constatare che quest'introduzione le ha solamente alimentate.

Dalla stagione 2017/18, annata in cui il VAR è arrivato in Italia, abbiamo testimoniato a diverse controversie di matrice arbitrale legate ad esso. In aggiunta, come se non bastasse, ai fatti di campo si è aggiunta la variabile relativa alle conversazioni che avvengono tra l'arbitro di campo e quello di sala. Ovviamente, questa situazione è propria di ogni campionato calcistico di livello.

Un cambiamento memorabile

Ad esempio, in Sudamerica, per spazzare ogni briciolo di dubbio è partito un particolare piano, volto a fare chiarezza; per effetto di esso, gli audio dei dialoghi tra i vari direttori di gara vengono resi pubblici. Ciò è già avvenuto in occasione di River Plate-Velez Sarsfield di Copa Libertadores.

Stando all'indiscrezione del Messaggero, questa situazione potrebbe essere riproposta in Italia a partire dalla prossima stagione. Il tutto si svolgerà in collaborazione con la RAI, più in particolare con il programma 90esimo minuto, che una volta al mese potrà usufruire delle registrazioni audio della sala VAR di Lissone; in seguito, gli audio verranno resi pubblici e gli arbitri avranno la possibilità di spiegare le situazioni controverse in diretta nazionale. Gli occhi del Milan in casa Chelsea: le ultime news di mercato >>>