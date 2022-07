Calciomercato Milan – Gli occhi del Diavolo in casa Chelsea: il punto

Il Milan, in questo calciomercato estivo, deve fare almeno 3-4 innesti di qualità, tra difesa, centrocampo e trequarti. Questo per potenziare il proprio organico in vista di una stagione che si preannuncia dura. L'obiettivo del Diavolo è quello di riconfermarsi nel campionato di Serie A e di alzare il livello in Champions League. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono al lavoro per assolvere il compito, ma devono vedersela con un'insidia dall'estero.