Amey come Donnarumma, Mihajlovic: “Ha 15 anni, ma giocherà subito”

Proprio come fece con Donnarumma, Sinisa Mihajlovic è pronto a far esordire in Serie A il difensore 15enne del Bologna Wisdom Amey

Enrico Ianuario

Sinisa Mihajlovic è pronto a far esordire un giovanissimo calciatore nel campionato di Serie A. Dopo aver lanciato tra 'i grandi' un Gigio Donnarumma 16enne quando sedeva sulla panchina del Milan, l'allenatore serbo è intenzionato a schierare in campo Wisdom Amey. Si tratta di un giovane difensore classe 2005 (dunque un ragazzino di soli 15 anni) che, considerate le tante indisponibilità nel reparto difensivo dei felsinei, avrebbe indotto l'allenatore rossoblù a decidere di farlo esordire contro la Fiorentina. Diversamente da quanto si possa pensare leggendo il suo nome, Amey è nato a Bassano del Grappa, dunque è un calciatore italiano a tutti gli effetti.

Convocato già nell'ultimo match al 'Gewiss Stadium' di Bergamo contro l'Atalanta, Mihajlovic aveva lasciato presagire in conferenza stampa che il ragazzino avrebbe potuto già esordire contro i nerazzurri, ma non è andata così. Il pesante passivo in terra lombarda (5-0 finale) probabilmente avrebbe fatto solo del male a un giovane che sta entrando in punta di piedi nel calcio dei big. Riguardo le sue caratteristiche, è un difensore che ricopre sia il ruolo di centrale ma anche di terzino destro. Alto 1.87 m, i suoi coetanei hanno più volte dichiarato che è 'impossibile giocare con lui', motivo per il quale è stato già mandato in prima squadra nel Bologna.

Al giovane Amey non resta altro che augurargli una carriera piena di successi e, chissà, magari di diventare una colonna della Nazionale italiana del futuro. Intanto Pioli è pronto ad inserire una sorpresa contro il Benevento: ecco la probabile formazione.