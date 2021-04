Milan-Benevento, la probabile formazione: sorpresa in difesa / News

Praticamente tutti a disposizione di Pioli in vista di Milan-Benevento, ecco dunque quale potrebbe essere la sua probabile formazione. Ibrahimovic rientra, sorpresa in difesa

Stefano Bressi

Finalmente tutti disponibili in vista di Milan-Benevento per Stefano Pioli, la cui probabile formazione prevede praticamente i titolarissimi. A cinque giornate dalla fine i rossoneri sono davvero tutti disponibili e proiettati al conquistare un posto tra i primi quattro. Un traguardo che sarebbe più che meritato per il percorso che la formazione rossonera ha svolto nell'ultimo anno e mezzo. La qualificazione in Champions League sarebbe un riconoscimento che quasi non basta, ma che sicuramente tutti i milanisti si farebbero bastare. Ecco dunque la probabile formazione di Pioli in vista di Milan-Benevento.

Tra i pali, nonostante le tantissime voci, ci sarà ovviamente ancora Gianluigi Donnarumma, che vorrà anche riscattarsi dopo i sorrisi dell'ultima sfida. Davanti a lui, quella che a inizio stagione in linea teorica era la difesa titolare: Davide Calabria a destra, anche se il terzino ha un po' di febbre, così come Simon Kjaer che si gioca il posto con Tomori. La sorpresa dovrebbe invece essere il rientro di capitan Alessio Romagnoli, che torna da titolare. A sinistra confermato Theo Hernandez.

La cerniera di centrocampo, nonostante qualche voce su possibili cambiamenti, dovrebbe essere confermata per dare continuità. Quindi, al fianco dell'instancabile Franck Kessie ci sarà ancora una volta Ismael Bennacer, ovviamente salvo sorprese. Ma la sensazione è che si voglia mandare in campo davvero la migliore formazione possibile in questo finale di stagione.

Ecco perché sulla trequarti ci sarà ancora Alexis Saelemaekers sulla destra, con Hakan Calhanoglu al centro e Ante Rebic a sinistra. Nessuna novità su questo assetto sulla trequarti, se non fosse che dopo tre giornate di assenza tornerà titolare dal primo minuto in attacco anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha grande voglia di rimettersi in gioco e vuole trascinare la squadra ai successi necessari per concludere la stagione nel migliore dei modi.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

