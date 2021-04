Conferenza Milan-Benevento, Pioli: “Ora dobbiamo dare tutto” | LIVE NEWS

Su Donnarumma: "Non credo che le voci abbiano tolto serenità. Vedo un gruppo attento, che ha voglia di fare e che magari non ci riesce. Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma poi siamo calati nel secondo. Si può fare meglio, lo sappiamo. Non ho visto poca partecipazione o poca tranquillità. Normale che in momenti come questi siamo un po' più tesi. Le altre voci sono rimaste sempre fuori. Non ho mai avuto segnali di qualcosa che non funzionasse. Tutti quelli qui dentro si sentono di avere le qualità per giocare la Champions. Dobbiamo dimostrarlo. Il nostro futuro è adesso, domani. Non può essere rivolto a troppo lontano".