Nel pre-partita di Milan-Como, Massimo Ambrosini ha commentato la situazione della formazione rossonera, sottolineando come, nonostante il cambio di allenatore con l’arrivo di Sergio Conceiçao in panchina, la squadra non sia ancora riuscita a trovare quella continuità necessaria per centrare gli obiettivi prefissati all’inizio della stagione

"Pregi e difetti questa squadra non li ha mutati. Anzi, nella continuità sono risultati ancora più evidenti. È una squadra che secondo me è in grado di vincere con tutti, di perdere con tutti. E se una squadra dà queste sensazioni non è una grande squadra. Quindi il Milan in questo momento non ha dimostrato di non esserlo.