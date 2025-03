Amarcord – Quel Milan-Como con una goleada rossonera e Van Basten …

Milan-Como, ricordate quel 4-0 con Sacchi? Gullit e van Basten ...

Su San Siro cala la nebbia, ma la partita non si ferma e soprattutto non lo fa il Milan, che trova il raddoppio dopo un quarto d'ora di gioco con Gullit. Ruud riceve da Baresi, allunga il passo e calcia con un sinistro potente da posizione defilata, battendo sotto le gambe Paradisi. Un altro quarto d'ora di orologio e l'arbitro assegna un calcio di rigore per un fallo di mano: dal dischetto Virdis è perfetto, 3-0 Milan. Chiude ogni discorso, al 79', una autorete di Maccoppi. Milan-Como 4-0, una vittoria scaccia-crisi e fondamentale per una squadra che, pochi mesi dopo, alzerà la Coppa dei Campioni nel cielo di Barcellona. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sondaggio per Coppola: richiesta folle, ma … >>>