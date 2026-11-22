Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Frosinone del tecnico toscano, in trasferta, aveva fin qui collezionato 5 punti in 5 partite
Massimiliano Alvini, allenatore gialloazzurro, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Frosinone, le parole di Alvini
"La partita l'abbiamo interpretata come l'avevamo preparata. Ci abbiamo messo del nostro nei gol subiti. Tutti i gol erano evitabili. Siamo venuti a meno in certe situazioni che fino ad oggi non avevamo concesso".
Cosa si porta via da questa partita?
"Ci si porta via ciò che c'è da fare per evitare certi errori. Abbiamo giocato contro una squadra forte, ma questo lo sapevamo. Se miglioriamo alcune situazioni possiamo riuscire a salvarci con questa identità. Grandi meriti al Milan, ma in alcune situazioni potevamo fare meglio".
Sull'assenza di Raimondo
"Sicuramente l'assenza di Antonio è significativa: non è un caso segnare tutti questi gol. Chi ha giocato ha fatto bene, ora abbiamo perso anche Bîrligea. Oggi abbiamo fatto una partita eccellente, ma abbiamo sbagliato situazioni individuali in cui i giocatori del Milan si sono esaltati".
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