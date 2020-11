Abbiati: “Napoli-Milan da scudetto. Sull’ultima vittoria al San Paolo…”

Ultime Notizie Napoli-Milan: i ricordi di Abbiati

MILAN NEWS – Christian Abbiati, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Napoli-Milan, gara che si giocherà domenica al San Paolo. Ecco le sue parole: “Scudetto? Sì, direi che possono lottare per il primato fino all’ultimo. Sarà un bel campionato, combattuto, con quattro-cinque pretendenti, e loro sono fra queste”.

"La vittoria al San Paolo nel 2010? Aver vinto in un campo difficilissimo e contro una grande squadra ci aveva fatto credere ancora di più in noi stessi, sia come gruppo sia individualmente. Il pensiero sullo scudetto in realtà prese forma dopo, perché eravamo solo a ottobre, ma furono tre punti che diedero una forza interiore importante. Consapevolezza e autostima. Loro ebbero diverse occasioni, ma la ricordo come una vittoria meritata".