Calciomercato Milan – Maldini a caccia di un nuovo talento. Il punto | News

Calciomercato Milan: nuovo talento in difesa?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan, come noto, cerca un difensore centrale in vista del mercato di gennaio. Sono tanti i nomi accostati in questo periodo, ma Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero sorprendere con un talento che però ha già fatto vedere buone cose in Serie A.

Ci riferiamo ad Andrea Cistana, difensore centrale del Brescia. Il classe 1997 non ha evitato nella scorsa stagione la retrocessione in Serie B delle Rondinelle, ma insieme a Sandro Tonali è stato sicuramente uno dei migliori giocatori della squadra di Corino e poi Lopez. Al momento il difensore è infortunato, avendo subito il distaccamento della rotula, ma secondo quanto scritto dal quotidiano Bresciaoggi, il Milan resta interessato.

In ogni caso, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, su Cistana al momento non c’è alcun accordo con il Brescia di Cellino e con il giocatore stesso. Il classe 1997 è effettivamente seguito con attenzione dalla dirigenza rossonera, ma ad oggi non c’è stata alcuna accelerata. Cistana non è considerata una priorità.

La sensazione è che il nome caldo al momento sia quello di Ozan Kabak dello Schalke 04. Il club tedesco chiede 25 milioni di euro, ma i problemi economici del club, unito al penultimo posto in Bundesliga, può agevolare la trattativa. Attenzione anche a Matteo Lovato, centrale dell'Hellas Verona che si è messo in luce in questo inizio di stagione con Ivan Juric. Vedremo cosa succederà, ma il Milan, indipendentemente dal nome, con ogni probabilità acquisterà un difensore centrale, visto il futuro incerto di Musacchio e Leo Duarte.