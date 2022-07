Valencia, polverone su Gattuso per una sigaretta elettronica: i dettagli

Da qui il polverone via social e sui media locali, sul fatto che il tecnico del Valencia, fumando la suddetta sigaretta elettronica, sarebbe un cattivo esempio. Non solo per i giovani tifosi, ma anche per i calciatori stessi. Il video, pubblicato anche da 'As', è diventato presto virale e Ringhio è finito di nuovo nel mirino degli internauti. L'avventura di Gattuso col Valencia non è iniziata nel migliore dei modi. Milan, non solo trequarti: Maldini e Massara hanno scelto il difensore. Le ultime news di mercato