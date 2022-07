Mercato Milan – Scelto il difensore: arrivano conferme illustri / News

È un Milan leggermente in ritardo sulla tabella di marcia del calciomercato visti i noti problemi sul fronte rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara. I dirigenti rossoneri, però, hanno intenzione di recuperare il tempo perso e vogliono regalare a Stefano Pioli una squadra competitiva per confermare lo scudetto in Italia e migliorarsi in Europa. La priorità del Milan sul mercato, in questo momento, è la trequarti: il riscatto di Junior Messias non può bastare per un reparto che, nella scorsa stagione, ha accusato alcune difficoltà. Charles De Ketelaere e Hakim Ziyech sono i nomi caldi. Occhio però anche alla difesa, al momento in difficoltà a livello numerico.