Ufficiale, Flick nuovo Commissario Tecnico della Germania | Calcio News

Hans-Dieter Flick è il successore di Joachim Löw sulla panchina della Germania. Contratto fino al 2024 per l'ex tecnico del Bayern Monaco

Oliver Bierhoff , ex attaccante del Milan e direttore delle squadre Nazionali tedesche, ha sottolineato: "Sono orgoglioso dell'ingaggio di Hansi Flick, era dall'inizio in cima alla lista dei desideri. Conosco e apprezzo le qualità umane e professionali di Hansi Flick sin dai nostri anni di successi insieme alla Nazionale. Durante la sua permanenza al Bayern Monaco ha dimostrato che può guidare una squadra come capo allenatore".

Queste, invece, le prime parole di Flick in qualità di nuovo C.T. della Germania: "È successo tutto molto velocemente, soprattutto la firma del contratto, ma sono davvero contento di diventare il C.T. della Nazionale. La stagione è appena finita e gli ultimi due anni al Bayern mi hanno segnato. Lo spirito di squadra e l'atteggiamento dei giocatori sono stati eccellenti e ne porterò molti che aiuteranno il mio lavoro nel mio nuovo ruolo. Sono davvero emozionato per la qualità di giocatori che abbiamo in Germania, soprattutto i giovani. Abbiamo tutte le ragioni per essere ottimisti sui futuri tornei, compresi gli Europei di casa nel 2024".

"Per esperienza, so che Oliver Bierhoff sarà un partner forte e affidabile - ha concluso Flick -. Non vedo l'ora di mettere in atto alcune delle mie idee per la nazionale. Al momento, però, ciò che accade a settembre non è importante: ad agosto avrò pronto un rapporto dettagliato. Ciò che conta in questo momento è il prossimo torneo e vorrei augurare buona fortuna a Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke e alla squadra. Löw merita più che un ottimo risultato per la sua meravigliosa carriera come allenatore della Nazionale".