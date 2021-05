Calciomercato Milan – Ecco Maignan. Donnarumma lascia?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mike Maignan pronto a sostenere le visite mediche. Gigio Donnarumma, cosa farai adesso?

Il calciomercato del Milan si è acceso appena 24 ore dopo la conquista della qualificazione in Champions League. Nella serata di ieri, infatti, Mike Maignan è sbarcato all'aeroporto di Linate. Il portiere del Lille, classe 1995, che non più tardi di domenica sera ha festeggiato la vittoria del titolo in Ligue 1, sosterrà stamattina le visite mediche con il club rossonero.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista notoriamente esperto di calciomercato, Maignan costerà al Milan 15 milioni di euro, bonus compresi. Per il giocatore, il cui accordo con i 'Dogues' sarebbe scaduto il 30 giugno 2022, un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, a 3 milioni di euro l'anno.

Una vera e propria presa di forza della società rossonera, che, evidentemente, si era stancata della laboriosa, complicata ed esosa trattativa per il rinnovo del contratto di Gigio Donnarumma. La proposta di 8 milioni di euro per un nuovo contratto per il suo numero 99 non è mai stata accettata né dal ragazzo né dal suo agente, Mino Raiola. Il quale, si dice, sembra avere in mano un'offerta più alta per Donnarumma.

Ovvero, quella di 10 milioni di euro per cinque anni della Juventus. Il Milan ha deciso di non aspettare più la decisione di Donnarumma, che dunque andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, molto probabilmente, non ha mai voluto accontentare le richieste di Raiola in materia di commissioni.

Via Donnarumma dentro Maignan, quindi? Il Milan, intanto, prende il portiere francese e si garantisce un futuro da squadra da Champions League. Vedremo nei prossimi giorni come si metterà la storia con l'attuale estremo difensore rossonero.