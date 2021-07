Torna il Trofeo Berlusconi, ma non ci sarà il Milan: i dettagli

Torna dopo 6 anni una classica d'estate: il trofeo Luigi Berlusconi. Ma a differenza degli anni precedenti non ci sarà più il Milan

Ora si torna a giocare ma, come detto, non ci sarà più il Milan. Taglio netto con il passato. Almeno per l'edizione 2021. Sabato 31 luglio allo 'U-Power Stadium' si giocherà Monza-Juventus. La sfida sarà trasmessa in diretta TV, probabilmente su una delle reti Mediaset.