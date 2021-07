Mercato Milan, top news: ufficiale Ballo-Touré, le ultime su Vlasic e Jorge

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 18 luglio 2021, sul calciomercato del Milan. In primo piano l'ufficialità del nuovo acquisto Fodé Ballo-Touré. Il terzino franco-senegalese arriva dal Monaco e si aggregherà al gruppo a partire da domani. Novità sul fronte Vlasic. Il CSKA Mosca potrebbe cedere il trequartista croato in prestito con diritto di riscatto. Si complica la trattativa per Kaio Jorge: sull'attaccante brasiliano c'è il forte interesse della Juventus. Potete trovare questo e tanto altro scorrendo le prossime pagine oppure visitando il nostro sito 'PianetaMilan.it'.